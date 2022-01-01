نادال يجتاز الليتواني بيرانكيس ويبلغ الدور الثالث لويمبلدون

تصدى النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال للاختبار الثاني المبكر لقوته في منافسات فردي الرجال ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، عقب تأهله للدور الثالث للبطولة.

واجتاز نادال عقبة منافسة الليتواني ريكارداس بيرانكيس، بعدما تغلب عليه بثلاث مجموعات لمجموعة، اليوم الخميس، في الدور الثاني للمسابقة المقامة على الملاعب العشبية.

ومثلما جرى في لقائه الافتتاحي بالبطولة، الذي تغلب خلاله على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، قبل يومين، خسر نادال المجموعة الثالثة في المباراة، لكنه سرعان ما استعاد اتزانه، ليعبر عقبة نظيره الليتواني اليوم، بعد خوضه 4 مجموعات.

وكان فوز نادال /36 عاما/ على بيرانكيس بنتيجة 6 / 4 و6 / 4 و4 / 6 و6 / 3، كافيا للنجم المحنك لمواصلة مشواره في البطولة والصعود للدور التالي، لكنه بدا عليه الإجهاد خلال المباراة التي أقيمت على الملعب الرئيسي، الذي شهد فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة للمسابقة، على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس، أمس الاربعاء، في الدور الثاني للبطولة.

وبفوزه على بيرانكيس، المصنف رقم 106 عالميا، حقق نادال، المتوج هذا الموسم بلقبي أستراليا وفرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، انتصاره الـ16 على التوالي في المسابقات الأربع الكبرى. وعلق نادال على فوزه قائلا "كل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لي. هذه هي الحقيقة".

أضاف نادال "لم ألعب كثيرًا على العشب في السنوات الثلاث الماضية. أنا بحاجة إلى التحسن، لكنني أعتقد أن المجموعة الرابعة قدمت أداء أفضل بكثير".

أوضح النجم الإسباني "أعتقد أنني قدمت مستوى جيدًا من التنس في تلك المجموعة والإرسال ظهر بشكل أفضل في نهاية المباراة وتمكنت من اللعب بشكل أكثر قوة ، بينما في البداية كان هناك الكثير من الأخطاء".

وشدد نادال في نهاية حديثه قائلا "من المهم بالنسبة لي القبول بأن الأمور ليست مثالية وأن استمر في العمل وأتحلى بالتواضع وأقبل التحدي".