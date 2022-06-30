البيئة والهجرة تجتمعان بالدارسين بالخارج المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

فؤاد: بحث عرض أفكار ومشروعات الباحثين المصريين بالخارج خلال مؤتمر المناخ cop27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع عدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والخضراء والهيدروجين الاخضر، عبر الفيديوكونفرانس؛ لبحث مشاركتهم، في الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذي يعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

شارك في اللقاء من شباب المصريين الدارسين بالخارج، هشام عبدالناصر المتخصص في مجال هندسة الطاقة المتجددة، ورامي العادلي المتخصص في إدارة التنمية المستدامة وهندسة الميكانيكا، ومينا حنين المتخصص في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد محمود الوصيف مهندس بترول متخصص في علوم الأرض والتربة، والدكتورة نادين مصطفى المتخصصة الهندسة الكيميائية، وليلى شوما المتخصصة في وسائل الإعلام الرقمية، وجو وهبة والمتخصص في مجال الاستدامة البيئية.

وأكدت فؤاد أن مؤتمر المناخ cop27 هو مؤتمر للتنفيذ و الوصول إلى إجراءات حقيقية تطبق على أرض الواقع حيث سيتم خلاله تبادل الأراء والرؤى حول الجهود التى لابد من بذلها لمواجهة التغيرات المناخية ، كما سيكون هناك العديد من الأفكار التى سيتم طرحها على طاولة الاجتماعات للتصدى لآثار التغيرات المناخية بمشاركة شركاء العمل البيئى من كل الأطراف.

وأوضحت أن مصر تعمل على جعل المؤتمر فرصة حقيقية للاستثمار في البشر وخاصة الشباب حيث تم وضع الشباب في قلب عملية الاستعداد لمؤتمر COP27 لدفع جدول الأعمال وتوفير حلول غير تقليدية لكل التحديات من أجل الأجيال المقبلة ومنهم الباحثين المصريين بالخارج لعرض أفكارهم ومقترحاتهم لحماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية.

وذلك من خلال تخصيص مصر عدد من الأيام يمكن خلالها عرض أفكارهم ومنها يوم العلم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لإيجاد حلول مبتكرة يمكن تقديمها خلال المؤتمر تساهم فى إنقاذ البشرية من الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث سيتم استعراض مشكلة كل قطاع يتسبب فى تلك الآثار والعمل على إيجاد حلول مبتكرة فى هذا المجال، ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات باستخدام الحلول الرقمية، مع استعداداتنا لمؤتمر المناخ cop27.

ولفتت وزيرة البيئة إلى تخصيص يوم خلال المؤتمر "لإزالة الكربون" من العمليات الخاصة بقطاع البترول، حيث يهدف هذا اليوم إلى مناقشة السياسات والتكنولوجيات والتمويل المطلوب لبدء حوار لخفض الكربون فى قطاع البترول وكذلك في الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والصلب حيث إن مؤتمر المناخ مؤتمر شمولى الهدف منه دعم والاستماع إلى وجهات نظر شركات القطاع الخاص في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية وتوفير الطاقة والتحول الأخضر النظيف إلى تكنولوجيات تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ.

كما توجد أربع مجالات يمكن الاستثمار بها وهى الطاقة والهيدروجين الأخضر، النقل الكهربائي، المخلفات، وبدائل الأكياس البلاستيكية.

وشددت على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توافق مدينة شرم الشيخ مع كل توجهات المؤتمر حيث ستكون المدينة صورة حقيقة للمدن الخصراء بدءاً من النقل والذى سيكون بالكهرباء والغاز الطبيعي كذلك الفنادق والمطاعم ومراكز الغوص تتحول نحو الأخضر وتحصل على العلامة الخضراء بالإضافة إلى ذلك تم العمل على تطوير المحميات ليكون المؤتمر فرصة للاستمتاع بالطبيعة أيضا.

ومن جهتها، استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بتأكيد أهمية انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بمصر وتنسيق كل الجهود لإظهار مصر في أبهى صورها خلال فترة انعقاد المؤتمر.

وذكرت أن لقاء اليوم للتعرف على جهود الدولة المبذولة استعدادا للمؤتمر لبحث كيفية مشاركة شباب الدارسين بالخارج عبر ابحاثهم في مجالات المناخ والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، في إطار تضافر كافة الجهود لخدمة الوطن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن اللقاء أيضًا لبحث تفاصيل إعداد جلسة خاصة للشباب المصريين الدارسين بالخارج خلال فعاليات "COP27" في اليوم المخصص للشباب تحت عنوان "الشباب وجيل المستقبل"، ذاكرة أن هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة كبيرة للدولة المصرية فيما يخص قضايا المناخ وتقليل الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على إرسال الشباب المشاركين لورقتين تتضمن كافة الاقتراحات والأفكار الخاصة بمؤتمر تغير المناخ "COP27"، حول الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذلك إرسال أية أبحاث علمية قاموا بإعدادها في المجالات البيئية وبملف المناخ، وذلك للاستفادة من نتائجها خلال فترة الإعداد للمؤتمر.