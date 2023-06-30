باكستان تتلقى حزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار

من المقرر أن تحصل باكستان على نحو ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي عقب شهور من المحادثات بين المؤسسة المالية الدولية والدولة الواقعة جنوبي آسيا والتي تشهد أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات.

وقال الصندوق في معرض الإعلان عن الاتفاق الجديد في وقت متأخر أمس الخميس، إن من المتوقع أن يوافق مجلسه التنفيذي على الاتفاق الجديد في منتصف يوليو المقبل.

وعلق الصندوق العام الماضي حزمة بقيمة نحو مليار دولار في إطار حزمة مساعدة أخرى، ولكنها انقضت الآن.

ومن المنتظر أن تدعم مساعدة صندوق النقد الدولي، ضمن أمور أخرى، البلاد في الإصلاحات بقطاع الطاقة المدين بشدة ومساعدتها على التكيف مع التغير المناخي. وباكستان واحدة من أقل الدول انتاجا للانبعاثات الكربونية في العالم، إلا أنها تضررت بشدة من عواقب أزمة المناخ.

وتسبب عدم الاستقرار السياسي وكارثة فيضانات العام الماضي، التي أغرقت ثلث البلاد، في مزيد من الانتكاسات للاقتصاد.