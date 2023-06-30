 تقارير.. الأهلي يتقدم في مفاوضاته مع مهاجم فنربخشة التركي - بوابة الشروق
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تقارير.. الأهلي يتقدم في مفاوضاته مع مهاجم فنربخشة التركي

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 6:25 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 6:25 م

أشارت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع التنزاني مبوانا ساماتا مهاجم فنربخشة من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "VOLE" التركية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الأهلي أبدى اهتمامه بمبوانا ساماتا الذي انتهت إعارته مع جينك البلجيكي, وأشارت إلى أن المفاوضات تتقدم بشكل إيجابي بين الأهلي واللاعب، وأن اللاعب لا يريد الاستمرار في فنربخشة.

ويمتلك ساماتا تجربة مع مازيمبي الكونغولي، حيث لعب 40 مباراة معه، سجل 19 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة.

ويرتبط مبوانا ساماتا بعقد مع فنربخشة حتى صيف 2024 وتبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو.


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