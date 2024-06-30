ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في الأقصر

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ألقت مباحث الأقصر القبض على مسجل خطر بحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة "حشيش وشابو" وسلاح ناري، متهم في 23 قضية متنوعة.

تلقي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بضبط مسجل خطر يدعى "ع.ع.أ" 40 عامًا، عاطل ومقيم بمدينة الأقصر، وسبق اتهامه في 23 قضية ما بين مخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص وسرقة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر من ضبط المذكور وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة خرطوش، وكمية من مخدر الشابو وزنت 200 جرام، ومبلغ مالي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم.