قالت منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط وتحديدا في مطروح والعلمين والإسكندرية يبدأ في الهدوء بدءًا من غد الإثنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن البحر المتوسط سيكون مؤهلا لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، وكذلك الأمر بالنسبة البحر الأحمر.

ونصحت بعدم التعمق كثيرا داخل البحار، لا سيما أن ارتفاع الأمواج في عمق البحر يكون مختلفًا عن الشاطئ بشكل كبير.

ولفتت إلى أنه بدءا من الغد، تبدأ موجة من الارتفاع في درجات الحرارة، بعد تسجيلها انخفاضًا اليوم الأحد.

ونوهت بأنّ البلاد تتأثر بدءًا من الإثنين بمنخفض الهند الموسمي، غير أنها أشارت إلى أن الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون طفيفة.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل الإثنين 37 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هذه الموجة تستمر لنهاية الأسبوع الحالي.