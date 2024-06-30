إنجلترا تهزم سلوفاكيا وتتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية

تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، مساء اليوم الأحد، بعد الفوز على نظيره السلوفاكي بهدفين لهدف.

وحقق منتخب إنجلترا فوزًا ثمينًا على نظيره السلوفاكي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلتينس مساء اليوم الأحد، في الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا.

وسجل منتخب سلوفاكيا هدف التقدم عن طريق لاعبه إيفان سكرانز في الدقيقة 25، قبل أن يدرك جود بيلينجهام هدف التعادل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح هاري كين في تسجيل هدف الانتصار لمنتخب إنجلترا، ليقود فريقه للتأهل لدور ربع النهائي من أمم أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، منتخب سويسرا يوم السبت القادم.