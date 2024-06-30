تموين الإسكندرية: تحرير 12 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة بالعجمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، معلنًا تحرير 12 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة بإدارة العجمي.

فقد قامت إدارة تموين العجمي، برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، ومحمد الشافعي مفتش الإدارة، بحملة على المخابز البلدية والأسواق، والتي أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز البلدية لتصرفه في عدد 16 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 800 كيلوجرام، وتحرير محضر لأحد المخابز البلدية لتصرفه في عدد 10 شيكارات دقيق بلدي زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا بإجمالي 500 كيلوجرام.

كذلك تحرير محضر لأحد المخابز البلدية المدعمة لتجميعه عدد 5 شيكارات دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا بإجمالي 250 كيلوجرامًا.

وتحرير محضر لأحد المحلات لحيازته سجائر مجهولة المصدر، وتم تحريز عدد 20 خرطوشة بإجمالي 200 علبة سجائر، وتحرير محضر لأحد المحلات لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

كما تم تحرير عدد 10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.