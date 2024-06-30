مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً أحياه المطرب مدحت صالح على المسرح الكبير، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وفي حفل كامل العدد، استمتع الحضور بأروع أغاني مدحت صالح التي سطرت نجاحه خلال مشواره الفني الممتد، بالإضافة إلى باقة من عيون الطرب لكبار الملحنين.

من بين الأغاني: "زي ما هي"، "يتقال"، "أنا مش بعيد"، "الدنيا لو هتيجي"، "ثلاث سلامات"، "قلب واحد"، "باسم الحب"، "حبيبي يا عاشق"، "الله يا سيدي"، "شبكوا إيديكم"، "لحظة تاريخية"، "وعدي"، "كوكب تاني"، "حمايا العزيز"، "النور مكانه في القلوب"، "عيون البنت"، "بحلم على قدي"، "المليونيرات"، "ابن مصر" وتتر مسلسل "أبو العروسة"، الذي أضفى عليه النجم مدحت صالح بأدائه المتميز لمسة فنية وإنسانية قوبلت باستحسان وتفاعل كبير من الجمهور.