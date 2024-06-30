 كشف ملابسات تضرر سيدة من منادي سيارات بالقاهرة - بوابة الشروق
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كشف ملابسات تضرر سيدة من منادي سيارات بالقاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 3:27 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 3:27 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشان مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من منادى سيارات بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بتضررها من (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف حول مكان تركها للسيارة خاصتها، وتم الصلح والتراضى فيما بينهما.

وتم ضبط المذكور لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات


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