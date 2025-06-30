إسرائيل تقرر هدم 104 أبنية إضافية في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية

أعلن محافظ طولكرم عبد الله كميل، الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية قررت هدم 104 أبنية إضافية في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال كميل، في بيان: "السلطات الإسرائيلية قررت هدم 104 بنايات جديدة في مخيم طولكرم".

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لمنع قوات الاحتلال من تنفيذ المخطط.

وأكد وجود توجه لاستكمال جريمة الهدم بحق المخيم، ضمن استمرار العدوان في مخيمي طولكرم ونور شمس والمدينة وباقي بلدات وقرى المحافظة.

وشدد على ضرورة وقف هذا العدوان والجريمة المتمثلة بعمليات الهدم والتدمير والتخريب، التي تسببت في نزوح قسري واسع لأبناء المخيمين، وفاقمت من المعاناة اليومية للمواطنين، إلى جانب ما تفرضه قوات الاحتلال من حصار وإغلاقات ومداهمات واعتقالات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.

وأردف كميل، قائلا: "تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طولكرم لليوم الـ155 على التوالي، ولليوم الـ142 على مخيم نور شمس".

وأفاد بوجود تصعيد ممنهج من عمليات التدمير والتخريب، و نزوح المواطنين قسراً، ما أسفر عن معاناة شديدة في كافة مناحي الحياة.

وزاد أن صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، داعيا إلى خطوات فعلية وملموسة لوقف هذا العدوان.

ووفق أحدث المعطيات، أدى التصعيد الإسرائيلي إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا و2573 منزلا جزئيا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة، بحسب معطيات رسمية.

ومنذ 21 يناير الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا عسكريا قي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

​​​​​وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.