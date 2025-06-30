إصابة 4 أشخاص في انقلاب توكتوك بطريق كفر الدوار - العوايد

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أُصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، إثر انقلاب مركبة "توكتوك" بطريق المحور كفر الدوار – العوايد، أمام شركة البيضا، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب توكتوك ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبيّن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.