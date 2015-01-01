تراجع الإنتاج الصناعي والبطالة في اليابان الشهر الماضي

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع بنسبة 6ر3% في يونيو، مقارنة بالشهر السابق له، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر، في حين تراجع معدل البطالة على نحو طفيف.

وكان التراجع في الإنتاج الصناعي أكثر حدة من متوسط التوقعات بانخفاض نسبته 9ر1% من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي"، ويأتي بعد زيادة بنسبة 2% في أيار/مايو.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم استقر عند 1ر101 نقطة مقابل خط أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

وأظهر استطلاع أجرته الوزارة أن المنتجين يتوقعون عودة ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 7ر2% في يوليو وأن يرتفع بنسبة 6ر0% في أغسطس.

وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 3ر3% إلى 6ر100 في يونيو مقارنة بالشهر السابق له، وارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 3ر0% إلى 6ر104.

كما ذكرت الحكومة أن معدل البطالة في البلاد تراجع بنسبة 3ر2% في يونيو، مقارنة بـ 4ر2% في الشهر السابق له.

وارتفع عدد العاملين في يونيو بنسبة 9ر0% مقارنة بالعام السابق إلى 47ر67 مليون شخص، حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وفي الوقت نفسه ، هبط معدل توفر الوظائف، الذي يتم قياسه كنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن وظيفة، إلى 61ر1 في يونيو، حسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية.

ورغم هبوط معدل البطالة، لا تزال اليابان تعاني من نقص حاد في اليد العاملة في واحدة من أسرع الاقتصادات شيخوخة في العالم.