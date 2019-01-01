رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي الجمعة

يحيي الفنان رامي صبري حفلا غنائيا، بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أغسطس.

ويطرح صبري ألبومه الجديد «فارق معاك»،الخميس المقبل، والذى يضم 12 أغنية، هي (بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنسانى، وقولت اللى عندى، هو فى كده، بقابل ناس، انا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكاية حبنا، وبتهتمى، وفارق معاك).

وتعاون صبري فى ألبومه مع مجموعة من الشعراء منهم ،أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، والملحنين عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، وتوزيع جلال الحمداوى، وتميم، وطارق توكل.

وقدم صبري خلال الألبوم عددا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتي "وعجبى"، و"فارق معاك".

وكان صبري قد طرح أغنيتي "أنا بابا"، و"حاول تنساني"، بشكل استباقى قبل طرح الألبوم، وحققتا ردود أفعال جيدة.