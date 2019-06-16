السيسي معلقا على كوميكس ساخرة من الأوضاع الاقتصادية: «بشكر الشعب اللي كاتب كده ومستحمل»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عرض كوميكس تسخر من الأوضاع الاقتصادية خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الوطني للشباب.

وقال: «الكلمة الخاصة بردود الأفعال والتواصل الاجتماعي، اللي شوفناه مع بعض وضحكنا عليه، وعن سؤال هل ترتعش يد الحكومة في التعامل مع قضايا شديدة الأهمية، لا طبعا لأنها تضع في الاعتبار رد الفعل وإلا يبقى كلام ليس هو علمي وليس مهن، وندرس ونضع في الاعتبار ردود الفعل على الإجراءات القاسية التي يواجهها المواطنين».

وأوضح أنه حريص على أن تمر فرصة حتى يشكر فيها الشعب المصري، البطل الحقيقي، معقبًا: «هو اللي بيكتب الكوميكس ده، وبيسخر من الحالة والظروف، وكاتب كده وساكت».

بدأت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر

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