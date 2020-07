سيث روجن يتراجع عن دعم إسرائيل: لُقِنت الكثير من الأكاذيب حولها

في عام 2014، وقّع عدد من نجوم هوليوود بيانا يدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، كان من بينهم الممثل الكوميدي والمخرج والمنتج الكندي-الأمريكي، سيث روجن، الذي يقول الآن إنه قد "لُقِن الكثير من الأكاذيب حول إسرائيل".

خلال استضافته في بودكاست "WTF" للممثل والكوميديان الأمريكي مارك مارون، الاثنين الماضي، للترويج لفيلمه الجديد "مخلل أمريكي" "An American Pickle"، الذي يروي قصة مهاجر يهودي يحفظ في وعاء مخللات لـ100 عام، أوضح روجن أنه عندما كان صغيرا لم يخبروه بأن الفلسطينيين عاشوا على الأرض التي أصبحت إسرائيل، لقد حذفت دائمًا حقيقة أن إسرائيل أنشئت على أرض يعيش فيها الفلسطينيون.

