سيث روجن يتراجع عن دعم إسرائيل: لُقِنت الكثير من الأكاذيب حولها

في عام 2014، وقّع عدد من نجوم هوليوود بيانا يدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، كان من بينهم الممثل الكوميدي والمخرج والمنتج الكندي-الأمريكي، سيث روجن، الذي يقول الآن إنه قد "لُقِن الكثير من الأكاذيب حول إسرائيل".

خلال استضافته في بودكاست "WTF" للممثل والكوميديان الأمريكي مارك مارون، الاثنين الماضي، للترويج لفيلمه الجديد "مخلل أمريكي" "An American Pickle"، الذي يروي قصة مهاجر يهودي يحفظ في وعاء مخللات لـ100 عام، أوضح روجن أنه عندما كان صغيرا لم يخبروه بأن الفلسطينيين عاشوا على الأرض التي أصبحت إسرائيل، لقد حذفت دائمًا حقيقة أن إسرائيل أنشئت على أرض يعيش فيها الفلسطينيون.

Couldn’t be more thrilled that my next film “An American Pickle” will be on HBO Max this summer. I can’t wait for you all to see it, but here’s a taste! Get it?!?! pic.twitter.com/zcM725FNzu — Seth Rogen (@Sethrogen) April 27, 2020

جاءت تصريحات روجن، الذي التقى والداه في مستوطنة في إسرائيل، ونشأ في معسكر يهودي في مدينة فانكوفر الكندية، لتعيد الجدل حول العلاقة المشحونة أحيانا بين إسرائيل والعديد من يهود أمريكا الشمالية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال روجن، خلال المقابلة: "بصفتي يهوديًا، لقد لُقنت قدرا هائلا من الأكاذيب حول إسرائيل طوال حياتي، لن يخبروك أن شعبا عاش هناك، كأن الأمر كان منتظرا، كأن الباب قد فتح بنفسه.. ينسون ذكر الحقيقة للشباب اليهودي".

تطرق الممثلان خلال حديثهما إلى معاداة السامية التي أدانها روجن قائلا إنها لا تزال سائدة ومنتشرة. وبحسب الصحيفة البريطانية يشير الصهاينة إلى "معاداة السامية" ومحرقة الهولوكوست، كدليل على افتقاد اليهود للأمان بدون دولة. لكن روجن يقول: "لا تترك شيئا تريد الحفاظ عليه في مكان واحد".

ونفي روجن بشكل قاطع إمكانية الانتقال للعيش في إسرائيل، وهو ما اتفق معه فيه مارون قائلا: "سنغضب مجموعات من اليهود".

تصريحات روجن قوبلت بانتقاد من لاهاف هاركوف، إحدى كبار المحررين في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عبر موقع تويتر، والتي اعتبرتها تصريحات "تنم عن جهل"، لكونه، "لا يستطيع إدراك قيمة إسرائيل لملايين اليهود في العالم".

I feel like @Sethrogen's comments are made from a position of really, really great privilege - and ignorance - if he can't understand why Israel makes sense to millions of Jews around the world. I just hope he appreciates it.https://t.co/JdXfFTGOSR — Lahav Harkov (@LahavHarkov) July 29, 2020

وقد يشير تبدل موقف روجن إلى القلق السائد لدى الصهاينة من أن يهود أمريكا الشمالية -الذين قد يفوق عددهم يهود إسرائيل- قد أصبحوا أقل دعما لإسرائيل، وذلك على الرغم من أن استطلاعات الرأي غالبا ما تظهر العكس.

بحسب "الجارديان"، هذا الجدل دائما ما يثار عندما تعبر شخصيات شهيرة -غالبا يهودية- عن آراء تنتقد إسرائيل. مثلما حدث مؤخرا عندما واجه المعلق السياسي اليهودي الأمريكي، بيتر بينارت، حملة شرسة بعدما تساءل ساخرًا عما إذا كان بإمكانه أن يظل ليبراليًا وفي نفس الوقت يدعم إسرائيل التي تحرم ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.