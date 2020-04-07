المركزي للتنظيم والإدارة: ترقية 800 ألف موظف يوسع دائرة الاختيار للوظائف القيادية

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن موافقة الحكومة على مشروع قرار ترقية 800 ألف موظف، يعني الحفاظ على أعمار المواطنين، وتحقيق دخل أعلى، وتوسيع دائرة الاختيار للوظائف القيادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن القرار يمنح الفرصة أمام عدد أكبر من الشباب لتولي الوظائف القيادية، لافتًا إلى أن حركة الترقيات تصدر منذ عام 1998.

ونوه إلى أن حركة الترقيات كانت تصدر دون انتظام، موضحًا أن الترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية كانت تستغرق 8 سنوات، فضلًا عن أن القرار كان من الممكن أن يصدر بعد 15 عامًا.

وأشار رئيس المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن قرارات الترقية الجديدة وقتية تصدر في الوقت المحدد ويستفيد منها الموظف أثناء وجوده على رأس العمل، لافتًا إلى أن قيمة الترقية تتوقف على الأجر الوظيفي.

وذكر أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 2400 جنيه طبقًا للتعديلات الأخيرة، متابعًا أن المجلس الأعلى للأجور أصدر قرارًا بتطبيق نفس الحد الأدنى على العاملين داخل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المركز يعمل على تحديث الملف الوظيفي وحصر العاملين داخل كل وزارة وجهة ومحافظة، وتحويل ملفاتهم من ورقية إلى إلكترونية، معلنًا الانتهاء من حصر 3 ملايين و64 ألف عامل.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار حركة الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بترقية 800 ألف موظف، والذى تقدم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.