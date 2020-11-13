رئيس بيلاروسيا: حريصون على تعزيز التعاون مع المغرب في كل المجالات

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المغرب في المجالات كافة.

وهنأ رئيس بيلاروسيا، اليوم السبت، ملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة ذكرى عيد العرش، معبرا عن رغبة بلاده في دعم التعاون مع المغرب.

وقال لوكاشينكو، في برقية التهنئة، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم)" إن التاريخ العريق للمغرب وإرثه الثقافي الغني يسمحان للبلاد بالمضي قدما بنجاح نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا حرص "مينسك" على تعزيز التعاون مع الرباط في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والاستثمار، وكذلك في مجالات التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.