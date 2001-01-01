 نادر السيد يعلن انتقال كريمته إلى فريق السلة للسيدات بالأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نادر السيد يعلن انتقال كريمته إلى فريق السلة للسيدات بالأهلي

علي البحيري
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 12:09 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 12:09 ص

كشف نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن انتقال كريمته "تمارا"، لاعبة كرة السلة، إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي.

قال السيد في تصريحات على قناة صدى البلد، إن تمارا وقعت على عقود الانضمام إلى صفوف الأهلي، موجهًا الشكر إلى إدارة الأهلي على ثقتهم في قدرات تمارا.

وحول مستقبل نجله أحمد نادر السيد في الفترة المقبلة، أوضح الحارس الدولي السابق، أنه يملك العديد من العروض، والأمر يرجع للنواحي الفنية في المقام الأول.

ولفت إلى أن فوز الزمالك على اتحاد المنستيري، في أولى مبارياته ببطولة كأس الملك سلمان، أمر يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة.

وأفاد بأن اللعب ضد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أمر يعطي الدافع للاعبي الزمالك للتعبير عن أنفسهم وبذل أقصى جهد في المباراة.


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