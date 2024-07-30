رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني يدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعرب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، عن إدانته للغارة الإسرائيلية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت والتي أدت إلى مقتل سيدة وإصابة عشرات الأشخاص بجروح.

وقال ميقاتي، في بيان صدر عن رئاسة الحكومة اللبنانية: "هذا العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر نضعه أمام المجتمع الدولي الذي عليه تحمل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية".

كما أكد أن لبنان سيحتفظ بحقه الكامل في القيام "بكل الإجراءات التي تساهم بردع العدوان الإسرائيلي".

وكان ميقاتي قد طالب في وقت سابق اليوم، بوقف العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان، وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 بكل مضامينه.

واستشهدت سيدة وأصيب عشرات الأشخاص بجروح، بعضهم في حالات حرجة؛ جراء غارة جوية شنها الكيان الإسرائيلي، اليوم، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.