ماجي عشماوي تُنهي اليوم الأول من التصفيات في المركز الـ 27

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهت ماجى عشماوي، لاعبة منتخب مصر للرماية، أولى منافساتها بمسابقة التراب فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الثلاثاء، في المركز ال27 من أصل 30.

واستطاعت ماجي عشماوي كسر 66 طبقا من أصل 75، لتخوض باقي التصفيات غدا الأربعاء لتحديد المتأهلات للنهائي.

في سياق متصل لم تنجح هالة الجوهري في التأهل إلى نهائيات الرماية 10 أمتار مسدس هواء لتودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية، حيث احتلت المركز ال 35 من أصل 48.

كما تواجد المصري إبراهيم كريم في المركز ال 38 فى منافسات 10 أمتار ضغط هواء رجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.