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أكد معتز البطاوي، مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه تعرض للظلم أمام الأهلي في ركلة الجزاء التي احتسبت للمارد الأحمر، مشيرا إلى أن الأهلي كيان كبير ولا يحتاج لمساعدة أحد.

قال معتز البطاوي في تصريحات تلفزيونية:" أنا أهلاوي ولكن لن أقبل بظلم المكان الذي أعمل به".

أضاف:" هناك ظلم علينا، الأهلي ناد كبير وأبارك له على الاقتراب من الفوز بالدوري".

أشار معتز البطاوي:" الأهلي لا يحتاج لمساعدة أحد، فهو أكبر كيان في الوطن العربي وأفريقيا".

أوضح معتز البطاوي:" جمعت اللاعبين لأنني لا أريد أن يحتك اللاعبون بالحكم لتفادي إيقاف أي لاعب قبل نهائي بطولة كأس الرابطة".

واصل:" الفارق اتسع في الدقائق الأخيرة، ولكن قدمنا أداء هائلا وارتكبنا بعض الأخطاء وهذا وارد".

تابع معتز البطاوي:" طالما الفار استدعى الحكم، هذا يعني أن هناك شك، وليس أسلوبنا أو عادتنا أن ننسحب من مباراة".

أتم:" الموضوع منتهي والدوري حسم، وأتمنى أن نرى أداء تحكيميا أفضل في نهائي الرابطة لتنتهي بدون مشاكل".