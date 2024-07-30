الجيش العراقي يتسلم 7 طائرات مروحية أمريكية من طراز Bell 505

أعلنت قيادة طيران الجيش العراقي، اليوم، تسلمها سبع طائرات مروحية خفيفة متعددة المهام من طراز (Bell 505) من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها، أن هذه الدفعة من الطائرات تأتي لمواكبة التطور الحاصل في مجال التدريب، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه الدفعة الأثر الكبير في تحديث وتحسين منظومة التدريب بطائرات حديثة، إلى جانب إعداد طيارين أكفاء.

واعتبرت الوزارة أن تسلم هذه الطائرات خطوة مهمة وإضافة نوعية جديدة ضمن التدريب الأساسي لسلاح طيران الجيش العراقي.

واقتنت الحكومة العراقية خلال السنوات الأخيرة عددا من الطائرات الحربية في إطار خطتها لتجديد الأسطول الجوي للجيش وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.