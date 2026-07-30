مايكروسوفت تتجاوز التوقعات بدعم نمو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

حققت شركة مايكروسوفت نتائج قوية في أرباحها الفصلية المعلنة الأربعاء، متجاوزة توقعات الأسواق، مع تسجيل نمو قوي في منصة الحوسبة السحابية التابعة لها وارتفاع عدد مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.

وسجلت الشركة، التي تتخذ من مدينة ريدموند بولاية واشنطن مقرا لها، إيرادات بلغت 90 مليار دولار، بما يعادل 81ر4 دولار للسهم، خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو ، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان محللون استطلعت آراءهم مؤسسة "فاكت ست ريسيرش" توقعوا أن تحقق الشركة ربحا قدره 24ر4 دولار للسهم، بإيرادات تبلغ 62ر87 مليار دولار خلال هذا الربع.

وبلغت إيرادات قطاع "مايكروسوفت كلاود" 3ر59 مليار دولار خلال هذا الربع، بزيادة سنوية بلغت 27%. ويعكس هذا النمو ارتفاع الطلب على منصة الحوسبة السحابية "أزور" التابعة للشركة، إلى جانب تطبيقاتها وخدماتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت إيرادات "أزور" وخدمات الحوسبة السحابية الأخرى بنسبة 43%.

وعلى مستوى السنة المالية الكاملة، التي انتهت في نهاية يونيو ، بلغت إيرادات الشركة 8ر331 مليار دولار.