استعدادات مكثفة في «سانت كاترين» قبل انطلاق ملتقى «هنا نصلي معا»

رصف الطرق وتطوير المطار ومسرح مجهز على أعلى مستوى





تكثف سلطات جنوب سيناء، استعداداتها لتنظيم ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا" والذي سيعقد بمدينة سانت كاترين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وأكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن جميع الجهات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء تعمل كخلية نحل للانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالملتقي الخامس للتسامح الديني حيث أنه جرى الانتهاء من تطوير مهبط مطار سانت كاترين وجاري إنشاء صالة لكبار الزوار.

وأوضح أنه جري إضافة ألف فدان ضمن مساحة المطار لتوسعة تمهيدا لتحويله إلى مطار دولي على غرار مطار شرم الشيخ ليستقبل المطار الرحلات السياحية من جميع دول العالم التي تستهدف زيارة المدينة فقط بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيجري إقامة مسرح على أعلى مستوى بمنطقة وادي الراحة للاحتفالية الخاصة بالملتقي والتي من المقرر أن يحضرها عدد كبير من الشخصيات الدولية وشباب مصر بالخارج، لافتا إلى أنه سيكون هناك شركة راعية لتنظيم الاحتفالية بالكامل حتي تخرج بالمظهر الذي يليق بمصر.

وأضاف أنه جاري تطوير ورصف الطريق من مطار سانت كاترين حتي المدينة بطول 4.5 كيلو كما جري الانتهاء من تطوير مدخل دير سانت كاترين بالحجر الكاتريني بداية من مدخل الدير وحتى منطقة جبل موسى بطول 2 كيلومتر وإقامة حمامات غرفة للتحكم الأمني مزودة بعدد من كاميرات المراقبة ورفع كفاءة موقف الأتوبيسات الخاص بالزوار وتوحيد وجهات 11 بازارا وإنشاء منطقة مرابض للجمال بها وحدة بيطرية ونقطة إسعاف مع إعادة منظومة الإضاءة لمدخل الدير بتكلفة إجمالية تتعدى 42 مليون جنيه.