الإعصار دوريان يستجمع القوة ويتجه صوب فلوريدا

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يستعد سكان فلوريدا اليوم الجمعة، لوصول الإعصار دوريان الذي استجمع القوة في منطقة الكاريبي قبل تحركه المتوقع صوب الشمال الغربي إلى الولاية الأمريكية.

وذكر المركز الوطني للأعاصير: "لا تزال التوقعات تفيد بأن دوريان سيكون إعصارا كبيرا" لدى اقترابه من ساحل فلوريدا مطلع الأسبوع المقبل، فيما تفيد التوقعات بأنه سوف يصبح إعصارا قويا من الفئة الرابعة.

ووصلت سرعة الرياح التي يصحبها دوريان 175 كيلومترا في الساعة اليوم الجمعة، ما يجعله يندرج تحت معايير عاصفة من الفئة الثالثة.

وأعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، حالة الطوارئ يوم الأربعاء وتعهد اليوم الجمعة باتخاذ قرار فيما يتعلق بعمليات الإجلاء المحتملة.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة كان يعتزم القيام بها إلى بولندا مع اقتراب "دوريان" من الساحل، داعيا السكان بالبقاء في أماكن آمنة في وجه "الوحش الكاسر" المتمثل في العاصفة.