سالفيني مع ميلوني أمام البحر: اتحادنا يعني الفوز في الانتخابات الإيطالية

يبدو أن زعيم حزب الرابطة الإيطالية "لاليجا" ماتيو سالفيني، وزعيمة حزب أخوة إيطاليا "فراتيلّي ديتاليا"جورجيا ميلوني قررا أخذ هدنة من التزاماتهما السياسية، والحملات الدعائية للانتخابات المقررة في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن سالفيني نشر صورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي برفقة ميلوني. وتظهر الصورة الاثنين، والابتسامة تعلو وجهيهما، وقد وضع يده فوق كتفها، والبحر خلفهما.

وكتب زعيم حزب الرابطة معلقا على الصورة: "لندع الانقسامات والغضب والجدل لليسار. اتحادنا يعني الفوز".

بدورها، أعادت ميلوني نشر الصورة عبر موقع تويتر، وعلقت عليها قائلة: "أفضل رد على ادعاءات اليسار حول انقسامات مزعومة بيننا".

وينتمي حزبا الرابطة وأخوة إيطاليا إلى تيار اليمين المتطرف. وتظهر استطلاعات الرأي أن التحالف اليميني المكون من الحزبين، وحزب "فورتسا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني سيفوز في الانتخابات المقبلة.