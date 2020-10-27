الإعصار إيداليا يضرب فلوريدا برياح قوية من الفئة الثالثة

وصل الإعصار إيداليا، إلى شاطئ الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية تصاحبه رياح مدمرة من الفئة الثالثة، مما تسبب في انقطاع الكهرباء وهطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف شديدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله إن سرعة رياح إيداليا بلغت 125 ميلا (201 كيلومترا) اليوم الأربعاء عندما ضربت منطقة "بيج بيند" التي لا توجد بها كثافة سكانية عالية.

وتم تحديد مكان الإعصار على بعد 55 ميلا شمال منطقة "سيدار كي" مع تقدم العاصفة صوب الشمال والشمال الشرقي. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة بطول الساحل جنوب شرق الولايات المتحدة بعد فلوريدا.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد قال في وقت سابق إنه "على الرغم من أن إيداليا سيضعف عند وصوله إلى اليابسة، فمن المرجح أن يستمر كاعصار أثناء تحركه عبر جنوب جورجيا، وبالقرب من ساحل جورجيا أو جنوب كارولينا الجنوبية في وقت متأخر اليوم".

وتسببت العاصفة في إغلاق مطار تامبا الدولي. وتم إلغاء أكثر من 500 رحلة من وإلي مطارات فلوريدا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات من موقع "فلايت اوير".

كما تم إلغاء نحو 100 رحلة من وإلى مطار أتلانتا، وهو مركز رئيسي للنقل في الولايات المتحدة.