انخفاض عدد الوظائف الخالية في أمريكا لأقل مستوياته منذ أوائل 2021

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء انخفاض عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عامين، وهو ما يمثل دليلا إضافيا على تباطؤ الطلب على العمالة.

وبحسب دراسة حول تغيير مكان العمل والوظائف الخالية الشهري يجريها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تراجع عدد الوظائف المتاحة خلال الشهر الماضي إلى 83ر8 مليون وظيفة مقابل 17ر9 مليون وظيفة في يونيو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار تراجع عدد الوظائف الخالية للشهر السادس في آخر 7 أشهر، مضيفة أن معدل ترك العمل والذي يقيس نسبة العمال الذين يتركون وظائفهم بشكل طوعي انخفض خلال الشهر الماضي إلى 3ر2% من إجمالي قوة العمل في فرنسا وهو أقل مستوى له منذ أوائل 2021. ويشير هذا إلى تراجع ثقة الأمريكيين في قدرتهم على إيجاد وظيفة أخرى في حال ترك وظائفهم الحالية.

ويعكس انخفاض عدد الوظائف الخالية التراجع في عدد الوظائف المتاحة للمهنيين وخدمات الشركات والرعاية الصحية والحكومة. وأدى تزامن تراجع عدد الوظائف الخالية مع ارتفاع حجم قوة العمل إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب في السوق، وساهم في الحد من ارتفاع الأجور.

ورغم تراجع الطلب على العمالة مازال معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخي.

وتراجعت نسبة الوظائف الخالية إلى العاطلين الباحثين عن عمل إلى 5ر1 وظيفة لكل باحث عن وظيفة وهي أقل نسبة منذ سبتمبر 2021، وبلغت هذه النسبة ذروتها في 2022 عندما سجلت وظيفتين لكل باحث عن وظيفة.

في الوقت نفسه تراجع معدل التوظيف خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ يناير 2021. وتراجع عدد العمالة الجديدة التي تم توظيفها خلال الشهرين الماضيين بمقدار 458 ألف عامل، وهو أكبر تراجع منذ نهاية 2020.