ضياء رشوان: لن نكون آمنين على المستقبل دون وجود أحزاب سياسية قوية في مصر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن «تحالف 30 يونيو سيكون مهددا بشيء غامض، لو لم يتحاور ويتناقش، وتسود حالة الحوار بين المختلفين».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «حديث الأخبار»، على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «ألمانيا مازالت تدعم الأحزاب ماديا، حتى تحافظ على تعدد الأحزاب وعلى الديمقراطية، وذلك نتيجة خوفها من تكرار تجربة الحزب النازي الذي وصل للحكم ودمر الدولة».

وأكمل: «لن نكون آمنين على المستقبل لو لم تكن في هذا البلد قوى سياسية وحزبية حقيقية ومتنوعة، تقيم تحالفات مع بعضها وتنافس بعضها».

وأشار إلى أن جميع المشاركين في الحوار الوطني متطوعون؛ للتعبير عما يريده المواطن، مناشدًا المواطنين مراسلة أمانة الحوار، إذا رأوا قضية أو ملفًا يتم تناوله بطريقة غير إيجابية.

وأوضح أن الحوار الوطني يتم على مراحل؛ مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لرفعها إلى رئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، معلنًا عن رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.

ولفت إلى أن كل لجنة من لجان الحوار المصغرة التي تبلور التوصيات، تضم مقررا ومقررا مساعدا، و3 أنواع من الأعضاء، يصل عددهم إلى نحو 20 فردا، مضيفًا: «النوع الأول من المحسوبين على المعارضة، والنوع الثاني من المحسوبين على المؤيدين، والنوع الثالث هو الخبراء المتخصصون في هذا المجال».

وأكد أن «تشكيل اللجان بالحوار الوطني كان متوازنا بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، فبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة».