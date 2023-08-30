إنترناسيونال يتأهل للمربع الذهبي في كأس الليبرتادوريس

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صعد فريق إنترناسيونال البرازيلي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه بوليفار البوليفي 2 / صفر مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) في افتتاح جولة إياب دور الثمانية.

ويدين إنترناسيونال بفضل كبير في الفوز للاعبه إينير فالنسيا الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 11 و60 .

وكان إنترناسيونال قد تغلب على بوليفار في عقر داره ذهابا 1 / صفر وبذلك يتأهل الفريق البرازيلي إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 3 / صفر.

وتتواصل جولة إياب دور الثمانية مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) بلقاء ريسينج كلوب وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، وبالميراس البرازيلي أمام ديبورتيفو بريرا الكولومبي، وتختتم مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) بمباراة أولمبيا الباراجوياني أمام فلومينينسي البرازيلي.