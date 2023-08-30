في أول ظهور له بعد إعلان ضباط الاستيلاء على السلطة عبر التلفزيون الرسمي، دعا الرئيس الجابوني علي بونجو، المواطنين إلى التعبير عن الغضب ورفض الانقلاب عليه.

وظهر بونجو، في مقطع فيديو صغير، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدته أقل من دقيقة، وهو يجلس على كرسي وخلفه رفوف وضع عليها بعض الكتب، ويصوره شخص آخر، وفق شبكة «الحرة».

وقال: «أنا علي بونجو، رئيس الجابون، أنا أرسل رسالة إلى كل الأصدقاء في كل العالم لإحداث جلبة / ضوضاء».

وأضاف أنه محتجز في منزله، كما أن ابنه وزوجته محتجزان في مكانين آخرين ولا يعلم عنهما شيئا، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما يحدث لكنه طالب مرارا العالم بإحداث جلبة، وقال: «أنا أتوسل إليكم».

#Gabon: Ali Bongo depuis sa résidence pic.twitter.com/NMmvIbsbwe — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) August 30, 2023

ونشر الفيديو بعد ساعات من إعلان ضباط من الجيش استيلاءهم على السلطة، الأربعاء، بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوز بونجو بولاية ثالثة.

وظهر الضباط على شاشة التلفزيون خلال الليل، لإعلان إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة، وقالوا إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وخرج المئات إلى شوارع العاصمة ليبرفيل، للاحتفال صباحا بعد الإعلان الذي بثه التلفزيون والذي بدا أنه صور من القصر الرئاسي وفقا للقطات تلفزيونية.

وفي بيان آخر على التلفزيون الرسمي، قال ضباط الجيش إنهم احتجزوا بونجو الذي تولى السلطة في 2009 خلفا لوالده عمر بونجو بعد أن ظل يحكم البلاد منذ عام 1967.