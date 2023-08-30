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سُمع دوي انفجارات في مدينة أوديسا بأوكرانيا، وسط تقارير عن تفعيل وسائط الدفاع الجوي فوق كييف.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ذلك يأتي وسط ضربات روسية في أعقاب إعلان موسكو عن تصديها لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مطارا غربي البلاد.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية في حوالي الساعة 0000 بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي نجح في اعتراض هجوم بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تليجرام: "أنا موجود في مطار بسكوف منذ بداية الحادث"، مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات.

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.