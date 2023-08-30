محكمة باكستانية تأمر بإبقاء عمران خان في السجن 14 يوما

سلمت محكمة باكستانية خاصة رئيس الوزراء السابق عمران خان، إلى الشرطة لمدة 14 يوما على الأقل من أجل تحقيق في مزاعم بتسريبه برقية دبلوماسية عندما كان في السلطة.

وقال تنوير راجبوت محامي خان، عبر الهاتف لوكالة بلومبرج للأنباء، إن القاضي أبو الحسنات محمد ذو القرنين أصدر الحكم خلال جلسة استماع في سجن حيث اعتقل خان بموجب قانون أسرار الدولة، وسيظل هناك حتى 13 سبتمبر.

وقال سلمان صدفار، وهو محام آخر، للصحفيين، إن خان استأنف ضد الأمر وسعى للحصول على الإفراج بكفالة من محكمة إسلام أباد العليا.

وعلقت محكمة إسلام آباد العليا إدانة خان في قضية منفصلة في اتهامات بإخفاء الأصول قبل يوم، ولكن لم يُفرج عنه حيث كان رهن الإقامة الجبرية في القضية لإفشاء أسرار رسمية.

ويواجه نجم رياضة الكريكيت السابق، البالغ من العمر 70 عاما، سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء إثر تصويت برلماني بسحب الثقة العام الماضي.

يشار إلى أن وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي محتجز بالفعل لدى الشرطة للتحقيق في تسريب محتوى برقية حول محادثة بين دبلوماسي أمريكي وباكستاني.

وقبل أسابيع من الإطاحة بخان في أبريل 2022، قال إن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لأنه تقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأدانت محكمة محلية في إسلام آباد خان في وقت سابق من الشهر الجاري، بتهمة سرقة هدايا غالية الثمن كانت تخص الدولة.