وزير خارجية إيطاليا: مواطنونا في الجابون بأمان ونتابع باستمرار تطورات الوضع

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن عدد أعضاء الجالية الإيطالية في جمهورية الجابون يزيد عن 150 شخصًا، مؤكدًا متابعته المستمرة لآخر التطورات التي يشهدها البلد الإفريقي.

وأضاف في تدوينة عبر منصة «إكس – تويتر سابقًا»، مساء الأربعاء: «مواطنونا في الغابون بأمان، ونحن نتابع باستمرار مع وزارة الخارجية وسفارتنا في ليبرفيل تطورات الوضع».

وفي أول ظهور له بعد إعلان ضباط الاستيلاء على السلطة عبر التلفزيون الرسمي، دعا الرئيس الجابوني علي بونجو، المواطنين إلى التعبير عن الغضب ورفض الانقلاب عليه.

ونشر الفيديو بعد ساعات من إعلان ضباط من الجيش استيلاءهم على السلطة، الأربعاء، بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوز بونجو بولاية ثالثة.

وظهر الضباط على شاشة التلفزيون خلال الليل، لإعلان إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة، وقالوا إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وخرج المئات إلى شوارع العاصمة ليبرفيل، للاحتفال صباحا بعد الإعلان الذي بثه التلفزيون والذي بدا أنه صور من القصر الرئاسي وفقا للقطات تلفزيونية.

وفي بيان آخر على التلفزيون الرسمي، قال ضباط الجيش إنهم احتجزوا بونجو، الذي تولى السلطة في 2009 خلفا لوالده عمر بونجو، بعد أن ظل يحكم البلاد منذ عام 1967.