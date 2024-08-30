مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ماضية في مخططها لاحتلال غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الإجراءات المتتالية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تظهر بوضوح استغلالها واستثمارها لأحداث السابع من أكتوبر بشكل بشع؛ لإعادة احتلال قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية وتكريس وجود الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث العربية"، مساء الجمعة، أن جميع الشواهد تؤكد أن "إسرائيل ماضية في مخططها لاحتلال قطاع غزة وتهجير المواطنين من القطاع، ثم بعد ذلك الانتقال التدريجي لتكرار هذا السيناريو بشكل أو بآخر في الضفة الغربية؛ بهدف تقليل عدد الفلسطينيين بين البحر والنهر إلى أدنى نسبة ممكنة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بالكامل".

وأوضح أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "احتلال قطاع غزة"، كما صرح بذلك غادي آيزنكوت، وزير حكومة الحرب الإسرائيلي المستقيل، مضيفا أن متابعة الإعلام الإسرائيلي وتصريحات الوزراء، لا سيما المتطرفين منهم أمثال سموتريتش وبن غفير؛ تظهر بوضوح كيف يفكر هؤلاء الإرهابيون فيما يسمى "اليوم التالي للحرب على غزة."

وأشار إلى أن "اليوم التالي" من وجهة نظرهم هو عودة الاحتلال الإسرائيلي المباشر الكامل لقطاع غزة، مشددًا أن الاحتلال الإسرائيلي للقطاع لم ينته حتى بعد انسحاب إسرائيل عام 2004، فقد ظل القطاع يعيش تحت الاحتلال، فالبحر والجو والحدود ظلت تحت سيطرة إسرائيل؛ لكن الآن، سيعود الاحتلال بشكل "أكثر وضوحًا وفجاجة من خلال التواجد العسكري على الحدود وداخل قطاع غزة".