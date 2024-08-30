 أبو الليف يرتدى تى شيرت الأهلي في أغنيته الجديدة زنانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الليف يرتدى تى شيرت الأهلي في أغنيته الجديدة زنانة

حسام جودة
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:50 م

طرح الفنان نادر أبو الليف أحدث كليباته بعنوان "زنانة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. الأغنية من كلمات السيد علي، وألحان عماد تاج، وتوزيع مورو، وإنتاج طارق عبد الستار، وإخراج أحمد الشيخ.

تذاع الأغنية على قناة مزيكا وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث ظهر أبو الليف في الكليب بمشاهد كوميدية مرتديًا تي شيرت النادي الأهلي.

وعُرض مؤخرًا للفنان أبو الليف مسرحية "سامبو جنن رامبو" التي تدور أحداثها حول شخصية سامبو، ميكانيكي سيارات، يتورط مع زوجة إحدى سيدات الأعمال الكبار في عملية نصب كبرى على شقيق رجل أعمال، وتتوالى الأحداث بكشف سلوكيات هذه الطبقة الرأسمالية المزيفة.

تُعرض مسرحية "سامبو جنن رامبو" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، ويشارك في العرض المسرحي مع أبو الليف عدد من الفنانين من بينهم شريف نجم، شيرين، علاء زينهم، محمد نصر، ورودينا. المسرحية من تأليف شريف عوض وإخراج أيمن خطاب.


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