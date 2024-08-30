كييف توقف شحن صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا

ذكر مستشار بارز بالحكومة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين، من خلال خطوط أنابيبها، إلى الاتحاد الأوروبي، في نهاية هذا العام، عندما ينقضي التعاقد الحالي ولن يتم تجديده.

وقال ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع موقع قناة "نوفيني دوت لايف" إن التعاقد الحالي ينتهي في نهاية العام، وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يمكن إلغاؤه بشكل أحادي الجانب، إلا أنه "ليس هناك أي شك أنه سينتهي في الأول من يناير 2025 ".

وتستعد كييف لنقل الغاز من دول آسيا الوسطى أو أذربيجان إلى أوروبا، لكن ليس من روسيا، حيث إنه من المهم لأوكرانيا حرمان روسيا من مصادر دخلها، من بيع المواد الخام، بعد أن هاجمت جارتها أيضا قبل أكثر من عامين.

وينتهي عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا بين شركتي "غازبروم" و"نفتوجاز" المملوكتين للدولة في 31 ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من الحرب الروسية في فبراير 2022، فقد أوفى الأوكرانيون بشروط العقد، جزئيا بإصرار من جيرانها الأوروبيين، لاسيما المجر.

لكن القيادة في كييف أوضحت مرارا أنها لن تمدد هذا العقد. وأعلن زيلينسكي ذلك مرة أخرى مؤخرا.