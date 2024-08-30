بريطانيا تنوي حظر التدخين في الأماكن العامة المفتوحة: تفاصيل المقترحات الجديدة

تنوي الحكومة البريطانية حظر التدخين في بعض المناطق المفتوحة، مثل حدائق البيرة وشرفات المطاعم، وذلك ضمن خطة لتحسين الصحة العامة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخطط المسربة تشير إلى أن حظر التدخين في الأماكن المغلقة قد يمتد ليشمل مقاهي الشيشة، والأماكن المفتوحة في الهواء الطلق في النوادي الليلية، وكذلك خارج ملاعب كرة القدم.

وتشمل المواقع الأخرى التي قد تصبح خالية من التدخين الحدائق الصغيرة والمناطق المحيطة بالمستشفيات والجامعات، وفقًا للمقترحات التي اطلعت عليها صحيفة "ذا صن".

ومن المتوقع أن تصبح الأرصفة بجوار الجامعات والمستشفيات مناطق خالية من التدخين، بالإضافة إلى بارات الشيشة التي ستواجه أيضًا قيودًا صارمة. تسعى حكومة حزب العمال الجديدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التدخين مقارنةً بما خطط له رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.

وأثارت هذه المقترحات انتقادات واتهامات بسياسة الدولة وُصفت بـ"المربية"، مع تحذيرات من أن قطاع الضيافة البريطاني الذي يعاني بالفعل من مشاكل قد يتعرض لمزيد من الضغوط.

ووفقًا للخطط الحكومية المسربة بموجب مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية المقترح، فمن المقرر أن يُحظر التدخين في حدائق الحضانة، وبارات الشيشة، وتراسات المطاعم، والمطاعم المفتوحة، على الأرصفة بجوار النوادي الليلية، وفي المساحات المفتوحة في النوادي الليلية، والملاعب الرياضية الخارجية، والمناطق المحيطة بالمستشفيات، والجامعات، والملاعب، وداخل الحدائق الصغيرة.

- منع التدخين في الأماكن العامة: خطة رئيس الوزراء

كانت الحكومة البريطانية السابقة تخطط للتخلص التدريجي من التدخين من خلال رفع السن الذي يُسمح فيه بشراء السجائر تدريجياً. لكن إدارة حزب العمال الجديدة تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، وسط مخاوف من أن العديد من غير المدخنين ما زالوا يعانون من استنشاق الدخان السلبي.

وقد أعلن رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك عن خططه للقضاء على التدخين من خلال مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، والذي وصف بأنه "أعظم تشريع للصحة العامة في جيل كامل". حظي مشروع القانون بدعم واسع من مختلف الأحزاب وكان يتقدم عبر البرلمان عندما تم الدعوة إلى الانتخابات العامة. وقد أعربت الجمعيات الخيرية وخبراء الصحة عن استيائهم عندما تم إلغاء مشروع القانون نتيجة لذلك.

- ما الذي لم يتم تحديده بعد؟

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما هي المسافة التي يجب على المدخن أن يمشيها من مكان مثل الحانة أو المطعم قبل أن يتمكن من إشعال سيجارة بشكل قانوني. كما تستمر المناقشات حول ما إذا كان ينبغي توسيع الحظر ليشمل مناطق مثل الشواطئ والمتنزهات الصغيرة، حيث يمكن أن يتجمع الناس معًا ولكنهم لا يكونون دائمًا على اتصال وثيق.