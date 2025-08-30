نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق يحذر من مواجهة واسعة النطاق في المنطقة

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إن إيران باتت في قلب المشهد الإقليمي، خصوصًا مع وصول المفاوضات مع الترويكا الأوروبية إلى طريق مسدود، وهو ما يضعها في زاوية المواجهة المباشرة مع إسرائيل.

وأوضح في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن طهران تدرك أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعًا عملياتيًا حقيقيًا، قائلًا إن اليمن سيكون طرفًا مساعدًا لكنه لن يكون بديلاً عن الدور الإيراني المباشر في المعادلة.

وأضاف أن القدرات العسكرية الإيرانية، سواء على مستوى الصواريخ أو الطائرات والزوارق المسيّرة، جاهزة للاستخدام، مشيرًا إلى أن تصاعد التوتر في البحر الأحمر يزيد من احتمالات الانخراط الدولي، سواء من جانب الولايات المتحدة أو بعض القوى الأوروبية، في حال اندلعت مواجهة شاملة.

ونوه أن هذه التطورات تعني أن المنطقة مقبلة على «سيناريو مواجهة قد ينفجر خلال أيام أو أسابيع قليلة»، قائلًا إن «التهديدات الحالية، سواء في الميدان أو في البحر، تثبت أن جميع المؤشرات تسير نحو مواجهة واسعة النطاق لا يمكن استبعادها».

وأشار إلى أن الحوثيين سيستمرون في استخدام ورقة الملاحة البحرية كورقة ضغط مؤثرة، خصوصًا إذا استمر الحصار على غزة، لافتًا إلى أن أي تصعيد في البحر الأحمر سيكون جزءًا من مشهد الصراع الأكبر الذي تديره إيران مع إسرائيل.