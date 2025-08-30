وزيرة التضامن تصدر قرارا بتكليف الدفعة 105 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة لمدة عام

أصدرت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 105 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام؛ اعتبارًا من 1/10/2025 للإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2025، وللذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2025.

ويتضمن القرار، الشباب ممن سبق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة على أن يتقدموا للتسجيل بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من 1/9/2025.

وتعد الخدمة العامة، إحدى آليات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وتأهيلهم لخوض الحياة العملية، مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص للشباب للتدريب والتأهيل والتمكين وتعد شكلا من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي.

وتشمل مجالات، التكليف لهذه الدفعة العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل مؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة، ورعاية المسنين، وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة، بالإضافة إلى مجالات أخرى كمحو الأمية والتأمينات الاجتماعية ووحدة الجمعيات الأهلية، والنيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، ومجالات أخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة .

الجدير بالذكر أن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بلغ عدد مكلفي الخدمة العامة ١٣٧ ألفا و٦٦٦ مكلفا ومكلفة.