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يبدأ فريق الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اختباره الأول، اليوم الاثنين، بجلسات استماع أمام البرلمان الأوروبي، وذلك بعد رفض اثنين منهم بالفعل بسبب تضارب المصالح المحتمل.

ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) في اللجان المعنية، وذلك بالمفوض المرشح ماروس سيفكوفيتش من سلوفاكيا.

وحتى يوم الخميس القادم، سيكون أمام كل مرشح ثلاث ساعات للإجابة على أسئلة النواب الأوروبيين وإثبات كفاءته لشغل المنصب.

وصوتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي اليوم لصالح رفض المرشحين المجري لازلو تروكساني والرومانية روفانا بلومب على خلفية وجود تضارب في المصالح.