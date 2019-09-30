نابولي يهزم بريشيا ويتقدم للمركز الرابع بالدوري الإيطالي

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تقدم فريق نابولي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب الفوز على ضيفه بريشيا 2 /1 أمس الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.

وشهدت أيضا هذه المرحلة فوز روما على ليتشي 1 / صفر،ولاتسيو على جنوه 4 / صفر، وأودينيزي على بولونيا 1 / صفر وتعادل كالياري مع فيرونا 1/1 وخسارة ميلان أمام ضيفه فيورنتينا 1 / 3.

وتقدم نابولي بهدفين عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز واليوناني كوستاس مانولاس في الدقيقتين 13 و49 وتكفل المهاجم الإيطالي الدولي السابق ماريو بالوتيلي بتسجيل الهدف الوحيد لبريشيا في الدقيقة 67.

ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد بريشيا عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز روما على ليتشي بهدف نظيف سجله إدين دزيكو في الدقيقة 56.

وأهدر أليكساندر كولاروف، لاعب روما، ركلة جزاء في الدقيقة 79.

ورفع روما رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ليتشي عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح لاتسيو ضيفه جنوه 4 / صفر.

وسجل أهداف لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة السابعة وستيفان رادو في الدقيقة 40 وفيليبي كايسيدو في الدقيقة 59 وشيور إيموبيلي في الدقيقة 78.

ورفع لاتسيو رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد جنوه عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الرابعة، انتزع أودينيزي فوزا صعبا من بولونيا 1 / صفر.

وسجل هدف المباراة الوحيد ستفانو أوكاكا في الدقيقة 27.

ورفع أودينيزي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد بولونيا عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل كالياري مع ضيفه فيرونا 1/1.

وتقدم كالياري بهدف سجله جواو بيدرو جلفاو في الدقيقة 29،وتعادل فيرونا عن طريق ماركو ديفيد فاراوني في الدقيقة 66.

ورفع كالياري رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع، كما رفع فيرونا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة السادسة، سقط فريق ميلان على أرضه ووسط جماهيره في فخ الخسارة أمام فيورنتينا 1 / 3.

وتقدم فيورنتينا بهدف سجله إيريك بولجار في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وأضاف جايتانو كاستروفيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66 وفرانك ريبيري الهدف الثالث في الدقيقة 78، وسجل ميلان هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 80 عن طريق رفاييل لياو.

وأكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد طرد ماتيو موساشيو، فيما أهدر فيورنتينا ركلة جزاء سددها فيدريكو كييزا في الدقيقة 70.

وتوقف رصيد ميلان عند ست نقاط في المركز السادس عشر، متلقيا خسارته الرابعة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين فقط، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع محققا انتصاره الثاني هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.