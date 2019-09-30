عرقل بوماس أونام الانطلاقة الناجحة لفريق سانتوس لاجونا في الدوري المكسيكي لكرة القدم وألحق به الهزيمة الثانية له فقط في المسابقة هذا الموسم بالتغلب عليه 2 / صفر مساء الأحد في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز تيخوانا على مضيفه أتلتيكو سان لويس 3 / 2 وتعادل فيراكروز مع تولوكا 1 / 1 .

والهزيمة هي الأولى لسانتوس لاجونا بعد عشر مباريات حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة ليتجمد رصيد الفريق عند 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين فقط أمام نيكاكسا وكلوب أمريكا. ورفع بوماس أونام رصيده إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل كارلوس جونزاليس وديفيد كابريرا هدفي المباراة في الدقيقتين 68 و90 من ضربة جزاء.

وفرط فيراكروز في فرصة تحقيق انتصاره الأول في البطولة واستقبلت شباكه هدف التعادل 1 / 1 في الوقت القاتل ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط فقط في المركز الأخير بجدول المسابقة مقابل 12 نقطة لتولوكا الذي تقدم للمركز الخامس عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم برايان كاراسكو لفيراكروز في الدقيقة 73 وتعادل كيفن كاستانيدا لتولوكا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.