المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة سيارة من قائدها بالعاشر من رمضان

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ وذلك لاتهامه بسرقة سيارة من قائدها تحت التهديد بدائرة العاشر من رمضان.

البداية ترجع للقضية رقم 7977 لسنة 2019، جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بتلقى مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من قسم أول العاشر، يفيد بورود بلاغًا من "محمد.ع.ع" 45عامًا، سائق مقيم العاشر من رمضان، أنه أثناء سيره بالطريق العام في ساعات متأخرة مستقلاً سيارة، قام شخصين بايقافه بحجة توصليهما لإحدى الأماكن وعقب استقلالهما السيارة قام المتهمان بإخراج سلاح أبيض وتهديده وسرقة السيارة.

وتوصلت التحريات التي قام بها رجال المباحث بقسم أول العاشر، لصحة الواقعة، وقيام "حماد.س.س"، مقيم الروبيكى العاشر من رمضان، وبرفقة شخص أخر بارتكاب الواقعة، وسرقة السيارة مقابل الحصول على مبلغ مالى من مالكها مقابل إعادته له، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.