أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي، خلفا للشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 91 عاما.

ويعتبر الأمير صباح هو الحاكم الـ 15 للدولة، وقد شهدت الكويت في عهده نهضة تنمويّة شملت مختلف المجالات، تنفيذًا لتطلّعاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتسريع عجلة الاقتصاد، حيث كانت القيادة السياسية في عهده تهدف لعودة الكويت كما كانت "عروس الخليج".

جاءت عشيرة عتاب العربية إلى دولة الكويت هرباً من الجفاف الرهيب الذي كان يهلك شبه الجزيرة العربية واختاروا من سكان دولة الكويت صباح بن جابر حاكمًا لهم في عام 1756.

ونمت هذه البلدة الصغيرة الكائنة على رأس الخليج العربي من خلال التجارة وصيد السمك وصيد اللؤلؤ لتصبح واحدة من أكثر البلدان رخاءً وازدهارًا في المنطقة.

توال الأمراء على حكم الكويت منذ عام 1756 حتى أتى صباح الأحمد عام 2006 والذي وافته المنية ليتربع الشيخ نواف الأحمد على رئاسة الدولة.

وفي ما يلي تستعرض الشروق جميع حكام الكويت وعدد السنوات التي تولوا فيها حكم البلاد.