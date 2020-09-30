أعلنت مصالح مديريات الصحة بعدد من ولايات جنوب الجزائر التي سجلت بها حالات الملاريا، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات.

وحسبما ذكر موقع «النهار الجزائري» نقلًا عن الخبر وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الأربعاء، تجاوز عدد إصابات ملاريا 1000 حالة مستوردة، بسبب الهجرة غير الشرعية ومجانية العلاج بالجزائر.

واحتلت ولاية تمنراست الصدارة في عدد الإصابات التي بلغت 918 حالة منذ بداية السنة الجارية، منها 800 حالة سبتمبر الجاري، فضلا عن تسجيل أربع حالات وفاة بهذا الداء منذ بداية السنة بذات الولاية، منها ثلاث وفيات شهر سبتمبر فقط.

وأشار رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالجزائر إلى أنها حالات مستوردة من البلدان المجاورة التي تفشى بها مؤخرا الداء.

ولفت إلى أن هناك خمسة أشخاص حاليا في حالات حرجة، منها أربعة في العناية المركزة.