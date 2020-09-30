نمو قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي

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أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال سبتمبر الحالي في ظل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر مكتب الإحصاء الوطني الصيني لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي إلى 51.5 نقطة مقابل 51 نقطة خلال أغسطس الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وقال شاو شينجهي المسؤول الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن الاقتصاد يتعافى "بصورة مطردة مع زيادة العوامل الإيجابية".

فبعد فرض إجراءات الإغلاق العام على مستوى البلاد خلال فبراير وجزء من مارس الماضيين نجحت الصين في احتواء جائحة كورونا واستأنفت أغلب الشركات أنشطتها.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي وفق البيانات الرسمية بعد انكماشه بمعدل 6.8% خلال الربع الأول.

من ناحية أخرى ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الحالي إلى 55.9 نقطة مقابل 55.2 نقطة خلال أغسطس الماضي.