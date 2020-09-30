اشتباك لفظي بين ترامب وبايدن حول الرعاية الصحية في أول مناظرة انتخابية

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اشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفظيا مع منافسه جو بايدن بشأن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في نقاش محتدم بينهما.

واتهم ترامب بايدن بأنه يساري متطرف في خطته بشأن الرعاية الصحية، بينما قال الرئيس الأمريكي إنه يسعى لخفض أسعار الأدوية وإلغاء الحكومة لتفويضات للأمريكيين بشراء الرعاية الصحية.

وانتقد ترامب بايدن واتهمه بأنه يدفع بالسياسات اليسارية للسيناتور بيرني ساندرز.

من جانبه قال بايدن إن "كل شيء يقوله (ترامب) حتى الآن كذب ببساطة .. إنه ليس لديه خطة".

وأضاف: "هذا الرجل لا يعرف ما يتحدث عنه".