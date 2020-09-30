نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بأكثر من التوقعات

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال سبتمبر الحالي بأكثر من التوقعات.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الحالي بواقع 749 ألف وظيفة بعد ارتفاع بنسبة 481 ألف وظيفة خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 650 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 428 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وقال أهو يلدريماز نائب رئيس والرئيس المشارك لمعهد أبحاث أيه.دي.بي "في سبتمبر أغلب القطاعات والشركات من مختلف الأحجام، سجلت زيادة (في عدد الوظائف) بفضل التجارة والنقل والمرافق، وقاد قطاع التصنيع مسيرة الزيادة".

وأضاف "ومع ذلك مازال نمو الوظائف في الشركات الصغيرة أبطأ".

وذكر تقرير أيه.دي.بي أن الوظائف في قطاع الخدمات زادت بواقع 552 الف وظيفة في حين ارتفع العدد في قطاع إنتاج السلع بواقع 196 ألف وظيفة.

وارتفع عدد الوظائف في الشركات الصغيرة بواقع 192 ألف وظيفة وفي الشركات المتوسطة بواقع 259 ألف وظيفة وفي الشركات الكبيرة بواقع 297 ألف وظيفة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل تقريرها الشهري عن سوق العمل والذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص.

ويتوقع المحللون أن تعلن الوزارة زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الحالي بواقع 850 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بواقع 371ر1 مليون وظيفة خلال أغسطس الماضي.

كما يتوقع المحللون تراجع معدل البطالة إلى 2ر8 في المئة خلال الشهر الحالي مقابل 4ر8 في المئة خلال الشهر الماضي.